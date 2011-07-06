В Печерском суде милиция действовала по закону - МВД

Милиция в зале Печерского райсуда Киева действовала в рамках закона. Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

«Все граждане Украины равны перед судом, в том числе - и народные депутаты Украины. За нарушение порядка во время судебных заседаний народные депутаты Украины могут нести ответственность наряду с другими участниками процесса - в том числе и административную ответственность. За совершение противоправных действий по решению суда они могут быть удалены из зала заседаний», - отмечается в заявлении.

Таким образом, подчеркивает пресс-служба, сегодня в зале судебных заседаний Печерского районного суда г. Киева милиция действовала в рамках закона, выполняя решение суда.

Также сообщается, что руководство милиции Киева готовит обращение к Верховной Раде о недопустимости противоправных действий со стороны народных депутатов Украины в ходе судебного процесса с участием Юлии Тимошенко.