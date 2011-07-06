Молдавия уличила Приднестровье в кулуарной деятельности

Работа Объединенной контрольной комиссии, управляющей миротворческой операцией на Днестре, осложняется попытками представителей приднестровской делегации «ввести в деятельность комиссии элементы политической конъюнктуры и кулуарной деятельности», сообщает «Новый Регион».

Как информировали в бюро по реинтеграции молдавского правительства, об этом заявил в ходе встречи с представителями СМИ сопредседатель ОКК от Республики Молдова Иван Солоненко.

«Все чаще и чаще наши приднестровские коллеги по ОКК пытаются подменить миротворчество, которым призвана заниматься Комиссия, политическим противоборством. Прямо и целенаправленно приднестровской стороной проводятся попытки формирования образа врага из Республики Молдова и ее представителей», – сказал он.

Солоненко утверждает, что сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков в комментариях приднестровским СМИ «искажает факты и делает заявления о якобы имеющей место деструктивной позиции Молдовы в процессе миротворчества».

Солоненко напомнил, что Соглашение от 1992 года четко предусматривает, что ОКК – это орган управления миротворческой операцией, и, следовательно, «политические преференции членов делегаций не должны влиять на ее работу».

В качестве примера он привел факт отказа старшими военачальниками подписать протокол военных наблюдателей за период с 1 по 7 июля, где «ряд формулировок не соответствует ранее принятым ОКК решениям и носит характер все тех же политических оценок».

По его словам, в ходе обсуждения выяснилось, что старший военный начальник приднестровского контингента встретился со своими коллегами из России и Украины по одиночке и в кулуарной обстановке сообщил им, что добился согласования текста доклада всеми сторонами, в том числе и главой воинского контингента от Республики Молдова.

Солоненко считает недопустимым применение практик «кулуарных переговоров». Он подчеркнул, что негативное отношение со стороны членов приднестровской делегации «неприемлемо, но стало реальностью работы ОКК».