Глава МВФ будет получать 550 тыс. долл. в год

Кристин Лагард на посту главы МВФ будет получать 467,9 тысяч долларов ежегодно, плюс 83,760 тысяч для поддержания «уровня жизни, подобающего должности». Зарплата главы МВФ будет расти вместе с инфляцией, сообщает «Фокус»

Кристин Лагард получила инструкции по поводу соблюдения «высоких стандартов этического поведения»: речь идет о принципах «честности, беспристрастности и рассудительности».

«Вы должны стремиться избегать любых проявлений неуместности в Вашем поведении», - инструктирует МВФ своего главу. Лагард также должна пройти курс этики.

Как пишет газета The Guardian, в ноябре 2007 года, когда Доминик Стросс-Кан был назначен главой МВФ, никаких требований соблюдать нормы этического поведения к нему не предъявлялось. Вместо этого, от главы МВФ требовалось избегать конфликта интересов или возможности возникновения такого конфликта.

Исполнительный совет Международного валютного фонда вечером 28 июня избрал Кристин Лагард на должность исполнительного директора и председателя исполнительного совета на пять лет начиная с 5 июля 2011 года. 55-летняя Лагард станет первой женщиной во главе МВФ.