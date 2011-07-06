Только один из девяти украинцев считает, что в стране все идет правильно

Согласно данным июньского опроса Киевского международного института социологии (КМИС), 11,2% украинцев считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, 62,8% - что в неправильном, а 7,0% - что «не идут вообще». Год назад, в июне 2010 года, были уверены в правильном курсе страны 38,2% украинцев.

Об этом говорится в материале президента КМИС Валерия Хмелько «Изменения в отношении граждан к политике властей», переданном ZN.UA.

Эта радикальная трансформация в значительно большей мере была обусловлена изменением настроений в юго-восточной части Украины, чем в северо-западной. Так, в Западном и Центральном регионах доля положительных оценок сократилась только на 5% и 19% до 6,6% и 10,6% соответственно, а в Южном и Восточном — на 40% и 45% до 12,4% и 15,3% соответственно, отметил В.Хмелько.

Опрос был проведен методом интервью 10-20 июня 2011 года; опрошены 2040 респондентов, проживающих во всех областях Украины и Крыму (включая город Киев) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 2,3% для показателей близких к 50%, 2,0% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%, 1,0% - для показателей близких к 5%.