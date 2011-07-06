Продажа Феодосийского судомеханического завода таки была незаконной

Высший хозяйственный суд Украины признал незаконной продажу Феодосийского судомеханического завода, сообщает Ukranews.

Как информировали в ГПУ, главное управление военных прокуратур ведомства приняло участие в рассмотрении ВХСУ кассационной жалобы ООО «Авиа-Инвест» по делу об иске военной прокуратуры ВМС Украины в интересах Минобороны к указанному обществу и госпредприятию «Феодосийский судомеханический завод» о признании недействительным договора купли-продажи от 19 января 2010 года и применения последствий недействительности правового действия путем возвращения имущества.

Суд принял постановление, которым судебные решения первой и апелляционной инстанций по делу оставлены без изменений, а ответчики обязаны вернуть оборонному ведомству недвижимое и движимое имущество, приобретенное по недействительному правовому действию (целостный имущественный комплекс – Ред.) общей стоимостью более 70 млн грн.

Как сообщалось, главным управлением военных прокуратур Генпрокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело против бывшего первого заместителя министра обороны Валерия Иващенко. 1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела. Иващенко и арбитражного руководителя Феодосийского судомеханического завода обвиняют в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.