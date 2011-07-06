Сербия пытается наладить отношения с Боснией и Герцеговиной

Исторический визит: президент Сербии Борис Тадич официально посетил столицу Боснии и Герцеговины Сараево, где обсудил с руководством страны двусторонние проблемы и перспективы европейской интеграции балканских республик, сообщает Euronews.

Речь идет о первой официальной поездке сербского лидера в Сараево после распада Югославии и боснийского конфликта 1992-1995 годов. Толчком к сближению стал арест и выдача Гаагскому трибуналу Белградом бывшего лидера боснийских сербов Ратко Младича.

Выступая в в Сараево, Тадич пообещал, что его страна «и впредь будет выполнять обязательства перед Гаагой. На повестке дня – поиск и арест остающегося в списке разыскиваемых Горана Хаджича».

Отношения между Белградом и Сараево через 15 лет после окончания войны остаются сложными. Многие политики, представляющие интересы боснийских мусульман и хорватов, обвиняют Сербию, поддержавшую боснийских сербов в ходе конфликта в БиГ, в агрессии против их родины и подрыве ее территориальной целостности.

Военное прошлое продолжает вызывать эмоции на Балканах и в связи с попытками органов правосудия Сербии преследовать граждан БиГ за военные преступления против сербов.