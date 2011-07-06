Китайцы построят на Виннитчине два завода

Китайцы построят в Винницкой области два сверхсовременных завода - цементный и мусороперерабатывающий, сообщает УНН.

Как рассказал начальник управления международного сотрудничества и евроинтеграции Винницкой облгосадминистрации Владимир Мережко, тема строительства заводов на территории Виннитчины обсуждалась на сегодняшней встрече руководства Винницкой ОГА с представителями делегации провинции Аньхой КНР.

«В составе делегации присутствовал советник председателя правления мощного цементного завода в Китае, и на встрече принимались конкретные решения по поводу строительства подобного завода в Винницкой области. Для этой цели уже выделен участок земли в с. Мурафа Шаргородского района.

Вопросы относительно мусороперерабатывающего завода обсуждались с мэром Винницы. Планируется, что он будет построен недалеко от областного центра», - отметил Мережко.

По его словам, оба завода будут строиться за счет китайских инвестиций.