Экс-министр ЖКХ Крыма получил три года тюрьмы

Центральный районный суд г.Симферополя осудил бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства АР Крым Владимира Баженова на три года лишения свободы, сообщает «Зеркало недели. Украина».

Чиновник освобожден от отбывания наказания с установлением испытательного срока в 2 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры АР Крым.



Сейчас прокуратурой готовится апелляция на приговор суда в связи с мягкостью назначенного наказания. Экс-министр ЖКХ Крыма обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса (нарушение законодательства о бюджетной системе Украины в особо крупном размере).



Как сообщили в прокуратуре, Баженов, вопреки постановлению Кабмина, приобрел троллейбусы не отечественного, а иностранного (белорусского) производства, истратив при этом 6,9 млн гривен бюджетных средств.



Уголовное дело против экс-министра было возбуждено в марте крымским управлением СБУ. Верховный Совет Крыма в мае 2010 года уволил Баженова с должности министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма.