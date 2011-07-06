Тимошенко сознательно затягивает судебный процесс - Зубанов

Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко сознательно затягивает судебный процесс по «газовому делу». Об этом в эфире «5 канала» сказал народный депутат от Партии регионов Владимир Зубанов.

«У меня впечатление от начала этого действа такое, что Юлия Владимировна боится этого суда, и она затягивает его всеми возможными средствами», - отметил Зубанов.

Печерский районный суд Киева 7 июля продолжит рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в незаконном подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Соответствующее решение принял председательствующий в суде судья Родион Киреев. Заседание суда начнется в 10.00.

Как сообщалось ранее, сегодня в зале суда возник конфликт между народными депутатами от оппозиции и сотрудниками милиции, которые по требованию судьи пытались удалить из зала народного депутата Евгения Суслова.

Позже за нарушение порядка из зала суда была выведена Тимошенко.