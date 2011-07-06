Азаров уже давно помирился с Vanco

Кабинет Министров одобрил подписание мирового соглашения между государством и компанией Vanco Prykerchenska, сообщает «Украинская правда».

Соответствующее распоряжение от 11 апреля 2011 года опубликовано на сайте правительства 6 июля. «Одобрить проект мирового соглашения между государством Украина и компанией Vanco Prykerchenska», - отмечается в сообщении.

«Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции: вместе с Минюстиции, Минэкологии, Минэкономразвития, Минфинансов, Минэнергоуглепромом, Государственной налоговой службой определить уполномоченных лиц для подписания Мирового соглашения», - говорится в распоряжении.

«Обеспечить после вынесения Арбитражным трибуналом при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма решение на согласованных условиях в соответствии со статьей 39 (1) Регламента указанного Арбитражного института внесении изменений в Соглашение о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря между государством Украина и компанией, согласно Мировому соглашению», - отметили в Кабмине.

Ранее СМИ сообщили, что переговоры между компанией Vanco Prykerchenska с одной стороны и Кабмином с другой, прекращены по обоюдному согласию. Отмечалось, что стороны не смогли договориться о юридическом закреплении долгосрочных гарантий защиты инвестиций Vanco в размере 20 млрд. долл.