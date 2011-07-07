Главный обвинитель Стросс-Кана отказался взять самоотвод

Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, занимающийся делом экс-главы МВФ Доминика Стросс-Кана, отказался взять самоотвод. Взять самоотвод Вэнса призывали адвокаты женщины, обвиняющей французского чиновника в сексуальных домогательствах, сообщает lenta.ru.

Накануне представители истицы потребовали назначить другого главного обвинителя на основании того, что Вэнс, якобы, намеренно допустил утечку информации, которая нанесла ущерб репутации их клиентки. Представитель Вэнса уверил, что эти подозрения лишены основания.

Напомним, что 30 июня неназванные источники, близкие к следствию, сообщили, что горничная, обвинившая Стросс-Кана в попытке изнасилования, неоднократно лгала на допросах. Сообщалось, что у прокуратуры возникли вопросы в связи с обстоятельствами, при которых женщина - 32-летняя эмигрантка из Гвинеи - получила убежище в США. Кроме того, ее заподозрили в связях с криминалом и причастности к незаконному обороту наркотиков и отмыванию денег. Обнаружившиеся обстоятельства грозили развалить дело против экс-главы МВФ.