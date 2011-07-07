Тимошенко: Янукович превзошел Пиночета

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко считает абсурдным решение судьи о ее удалении из зала судебного заседания, в котором рассматривается возбужденное в отношении нее уголовное дело по газовым соглашениям 2009 года. Об этом она написала на своей страничке в Twitter.

«Удалили из суда. Будут судить заочно. Такого не делали ни Пиночет, ни Сталин, ни Гитлер. Янукович создает тюремную атмосферу во всей стране», - написала Тимошенко.

Вместе с тем, как сообщает официальный сайт Тимошенко, по мнению ее защитника, таким образом судья намерен отвести от себя доводы, которые прямо подтверждают его необъективное отношение к Тимошенко и предвзятое отношение к рассмотрению этого дела. «Я считаю недопустимым удаление моей подзащитной и считаю нецелесообразным продолжение рассмотрения дела, если это будет осуществлено», - отметил он.

Напомним, накануне суд удалил Тимошенко из зала заседаний. Судья Родион Киреев аргументировал это решение тем, что подсудимая неоднократно оскорбляла суд и нарушала порядок.