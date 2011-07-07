СМИ: Под Радой ночевали около 150 молодых людей

По состоянию на 22:30 вчерашнего вечера а возле парламента находились около сотни «юнцов», сообщает «Украинская правда».

У памятника Ватутину в Мариинском парке также собралось около 50 человек.

На вопрос, что они там делают, молодые люди заявили: «Ждем друзей».

У многих из них на плечах рюкзаки, с привязанными к ним туристическими ковриками.

Кроме того, под зданием Верховной Рады монтируется сцена.

Спокойствие патрулируют несколько машин милиции.

Как известно, в среду на митинге своих сторонников Юлия Тимошенко заявила, что в четверг состоится митинг против пенсионной реформы.

По ее словам, митинг начнется возле Печерского суда, а затем перейдет под Верховную Раду.