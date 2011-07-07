Регионал назвал поведение Тимошенко неуважением к стране

Прямые оскорбления со стороны Юлии Тимошенко в адрес суда свидетельствуют о неуважении подсудимой не только к суду, а и ко всей Украине. Об этом заявил народный депутат от Партии регионов Олег Надоша, комментируя решение судьи на один день выдворить Тимошенко из зала судебного заседания за неуважение к суду и оскорбление председательствующего в суде.

«Мы стали свидетелями очередного позорного скандала, устроенного Тимошенко. К сожалению, Юлия Владимировна перешла все рамки приличия, когда допустила в своих выражениях прямое оскорбление председательствующего в суде. И именно поэтому была выдворена из зала заседания на один день, что полностью соответствует действующему Уголовно-процессуальному кодексу», - сказал Надоша, которого цитирует пресс-служба Партии регионов.

По его словам, все поведение Тимошенко в суде направлено на повышение собственных рейтингов и формирование у общественности точки зрения о том, что якобы судебный процесс предвзят и необъективен. «Как только начнутся допросы свидетелей, которые согласно Уголовно-процессуальному кодексу не могут транслироваться в прямом эфире, Тимошенко сменит тактику поведения, потому что ей не будет перед кем пиариться», - убежден он.

«Сегодня идет работа исключительно на камеры. Поэтому мы слышим и видим только хамство, только эмоции, только истерики. Если бы Тимошенко уважала свою страну, она уважала бы законы и вела себя совершенно иначе», - отметил регионал.

Напомним, накануне суд удалил Тимошенко из зала заседаний. Судья Родион Киреев аргументировал это решение тем, что подсудимая неоднократно оскорбляла суд и нарушала порядок.