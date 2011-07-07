В Белоруссии задержаны почти 350 человек

В Белоруссии в среду вечером были задержаны около 350-и участников акции молчаливого протеста - почти 200 из них - в Минске. Были задержаны и 25 журналистов - как белорусских, так и зарубежных. Многих из них уже отпустили, сообщает Радио свобода.

Организаторы акций молчаливого протеста решили на время поменять тактику.

В среду, 6 июля, активисты кампании «Революция через социальную сеть» предложили минчанам к 20 часам собраться в центральных точках каждого из районов города - вместо выхода на Октябрьскую или иную площадь.

Несмотря на смену формата, реакция правоохранительных органов осталась неизменной - собравшихся людей заталкивали в автозаки в девяти разных точках белорусской столицы.

Вновь, как и во время предыдущих акций, задерживали журналистов - корреспондентов Радио Свобода, «Интерфакса», газеты «Наша Нива». Особенно доставалось фоторепортёрам. Ненадолго была задержана и съемочная группа российского телеканала НТВ.

В Бресте демонстранты, которых было свыше 400-т, отбивали своих сторонников у сотрудников правоохранительных органов в штатском.