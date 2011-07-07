Табачник: Со вступительной кампанией нет проблем

Вступительная кампания-2011, которая началась 1 июля, проходит планово и организованно. Об этом заявил министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник.

«Вступительная кампания проходит организованно, нет очередей, нет проблем», - отметил Табачник, которого цитирует Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

Министр обратил внимание на тот факт, что 4 июля 2011 результаты внешнего независимого оценивания по географии и химии появились на персональных страницах участников этого тестирования. «Отныне потенциальные абитуриенты имеют все свои персональные данные на своих страницах», - добавил он.

По его словам, по предварительным данным Украинского центра оценивания качества образования, в этом году успешное тестирование прошло 2,3 тыс. человек, и они могут принять участие в конкурсных отборах вузов. Министр напомнил, что для прохождения тестирования зарегистрировалось 250 тыс. человек, из которых 11% не явилось и около 9% не сумело набрать даже 124 баллов.

Напомним, ранее сообщалось, что в вузы Украины подано более 55 тыс. заявлений абитуриентов.