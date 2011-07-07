Ефремов: Телетрансляция давит на участников суда над Тимошенко

Посредством прямой трансляции судебного процесса осуществляется давление на людей. Об этом заявил глава парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов в эфире 5 канала, комментируя ход судебного процесса по «газовому» делу Юлии Тимошенко.

«Вы знаете, нет практики такой в других странах, чтобы на процессах была прямая трансляция. И то, что сделали вот сейчас мы в государстве, это моя личная точка зрения, неправильно», - отметил он.

«Вы видите, как проходят процессы в США или в любой европейской стране. Во многих странах запрещают даже присутствие, там только рисуют. Это связано с тем, чтобы не было давления на людей. Присутствия давления общественного мнения. Суд должен установить истину», - сообщил Ефремов.

«Истина устанавливается не при помощи криков или брани», - добавил он.

Комментируя факт избиения депутатами от БЮТ активистки общественной организации, которая проводила акцию в Печерском суде при рассмотрении дела Юлии Тимошенко, Ефремов заявил: «Если мы доходим до такого безобразия, прикрываясь мандатом народного депутата, то нам с этим нужно что-то делать».