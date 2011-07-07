Янукович выразил соболезнования бразильскому народу

Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования президенту Бразилии Дилме Руссефф в связи со смертью известного политика, сенатора, бывшего президента Федеративной Республики Бразилия Итамара Франку.

«В этот скорбный день от имени народа Украины и от меня лично прошу передать соболезнования родным и близким Итамара Франку и всему бразильскому народу», - говорится в соболезновании Януковича, текст которого цитирует пресс-служба главы государства.

Напомним, 33-й президент Бразилии Итамар Франку умер на 82-м году жизни от лейкемии.