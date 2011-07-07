Китай опровергает слухи о смерти Цзян Цзэминя

Официальное новостное агентство Китая выступило с опровержением сообщений о смерти бывшего председателя КНР и главы компартии страны Цзян Цзэминя. Агентство цитирует «авторитетные источники», утверждающие, что эти сообщения являются не более чем сплетнями.

В среду телестанция в Гонконге прервала выпуск новостей экстренным сообщением о смерти Цзян Цзэминя, но впоследствии сняла эту информацию из эфира, сообщает Би-би-си.

Между тем, китайские интернет-сайты наводнены пересудами о состоянии здоровья 84-летнего политика.