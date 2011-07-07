Печерский суд направил материалы о событиях 6 июля в прокуратуру

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Печерский районный суд решил направить материалы о действиях участников процесса по делу против экс-премьера Юлии Тимошенко, а также других лиц, участвующих в заседании 6 июля, в Генеральную прокуратуру для оценки этих действий органами прокуратуры, cообщает ZN.UA.

Защитник Ю.Тимошенко, в частности, требовал направить соответствующие материалы в Генпрокуратуру, поскольку, по его мнению, в ходе судебного заседания были грубо нарушены права депутатов Верховной Рады. Как заявил адвокат, народным депутатам были нанесены травмы сотрудниками спецподразделения «Беркут», которые выдворяли их из зала суда за нарушение порядка.



В свою очередь прокурор заявил о противоправных действиях депутатов и обратился с просьбой направить такого рода материалы в ГПУ.



«Поскольку в суде было проявлено явное неуважение к суду…, происходили провокационные действия, прошу выделить и направить материалы…, которые касались того, что происходило сегодня в зале, в органы прокуратуры», — сказал прокурор в ходе процесса.



«Поскольку происходили, в том числе и совершались действия, направленные на дискредитацию судебной системы, совершались действия, направленные на провокации, суд удовлетворил ходатайство сторон как обвинения, так и защиты», — ответил судья Родион Киреев.



Как уже сообщалось, милиция попыталась согласно решению суда выдворить из зала заседаний нардепа от БЮТ Михаила Косива. Ю.Тимошенко заявила о том, что его забрала «скорая помощь», хотя милиционеры не решились применить силу к

народному избраннику.



Затем из зала заседаний был удален решением суда еще один депутат Рады от БЮТ — Евгений Суслов.



Около 14:50 в Печерский райсуд прибыли около 50 сотрудников спецподразделения «Беркут». Они пришли со стороны черного хода, подошли к залу заседаний и начали силой выдворять всех присутствующих из помещения. В результате в коридоре возникла давка, начали раздаваться крики людей.

Сотрудники «Беркута» попытались также вытеснить журналистов со второго этажа, где находится зал заседаний, на первый.



Позднее Ю.Тимошенко заявила, что бойцы спецназа прибыли в суд по личному распоряжению президента Виктора Януковича. Сами правоохранители заявили о законности своих действий в здании суда.

фото: кадр прямой трансляции из зала суда / tymoshenko.ua