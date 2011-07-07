Туск считает нынешний кризис не самым страшным

Премьер-министр Польши Дональд Туск представил в среду в Европейском парламенте программу польского председательства в ЕС, сообщает Радіо Свобода.

Подчеркнув, что одним из главных польских приоритетов будет углубление сотрудничества Евросоюза с восточноевропейскими государствами премьер Польши віразил мнение, что рецептом преодоления кризиса внутри ЕС не может быть отмежевание от соседей, а кризис, развернувшейся в Европе, можно преодолеть лишь совместными усилиями. Ответом на европейский кризис, отметил он, должна быть дальнейшая интеграция внутри объединенной Европы и совершенствование ее центральных учреждений.



В этом контексте Туск считает хорошим уроком для европейцев, сетующих на кризисные явления, опыт посткоммунистических стран.



«Я хочу еще раз напомнить тем, кто этого не помнит, - сказал Дональд Туск. - Сегодняшний кризис для всех европейцев, несколько десятков лет своей жизни вынужденных прожить в беде и порабощении, этот сегодняшний кризис кажется им важным вызовом, но не самым страшным. Невозможно сравнить этот кризис с тем, с которого мы вышли благодаря солидарности всей Европы».