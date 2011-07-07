В Минске задерживают иностранных журналистов

В Минске, как и ожидалось, вечером 6 июля прошли широкомасштабные задержания участников акции "Революция через социальные сети". Несмотря на то, что организаторы сегодняшней акции изменили тактику выступлений, намереваясь усложнить работу милиции, число задержанных уже к 22.00 по местному времени уже перевалило за две сотни человек.



Акция была организована по всей Белоруси, в Минске протестующие попытались впервые охватить территорию всего города, не ограничиваясь привычными центральными площадями. Планировалось, что во всех девяти районах города участники "виртуальных революций" должны были группироваться у ЖЭКов и оттуда двигаться к центру города. Однако минские силовики на массовые выступления ответили столь же массовыми задержаниями. Доступ к возможным местам скопления протестующих был ограничен еще до начала акции, возможно, для того, чтобы минимизировать количество случайных задержанных. Однако вместо них в автозаках оказались на этот раз многочисленные журналисты, в том числе и корреспонденты Радио Свобода.

В частности, корреспондент белорусской редакции РС Олег Груздилович был доставлен в РОВД Заводского района Минска.



В то же время другие корреспонденты белорусской редакции РС продолжали вести онлайн-репортаж на сайте редакции, даже будучи задержанными. Например, Алесь Дащинский успел передать из милицейской машины: "Подошел милиционер, схватил меня очень грубо за локти, передал людям в штатском, и они довели меня до микроавтобуса. Здесь человек 15-20. Вместе со мной еще журналист из Интерфакса. До этого дважды проверили мои документы, удостоверение МИД об аккредитации. Сказали, нельзя вести видео-и фотосъемку. Я дозвонился до руководителя пресс-службы минской городской милиции Александра Ластовского. Он сказал, что нам надо ехать вместе со всеми в Заводской РОВД, а потом они разберутся"



Также была задержана, но вскоре освобождена съемочная группа НТВ. По последнгим данным, отпущен и Олег Груздилович.