Туск: Польша приложит максимум усилий для успеха переговоров Украина-ЕС

Дональд Туск, представляя в среду в Европейском парламенте программу польского председательства в ЕС, выразил надежду, что Европе удастся сохранить стабильность.

Безопасная, хорошо защищенная, без внутренних барьеров Европа, сказал польский премьер, не должна бояться открытости. По его словам, шесть месяцев польского председательства в ЕС станут временем прогресса в переговорах с государствами, стремящимися в европейское сообщество, сообщает Радіо Свобода.

«Восточное партнерство, завершение процесса принятия в ЕС Хорватии (путем заключения договора), договор об ассоциации с Украиной, мудрая и продуманная помощь для тех, которые хотят демократии в Северной Африке - все это задачи, которые в случае их выполнения, укрепят Европейский Союз» , - подчеркнул премьер-министр Польши.



В ходе обсуждения речи Дональда Туска в Европейском парламенте прозвучали мнения о европейском будущем Украины. В частности польский евродепутат Марек Сивец поделился своими соображениями относительно переговоров об ассоциации ЕС с Украиной. Он считает, что успешное завершение переговоров во втором полугодии этого года, означало бы, что реально договор начнет функционировать в 2013 году, именно столько продлятся разные формальности. Однако, сказал Сивец, если переговоры не удастся завершить во время польского председательства, дело может зятянуться на годы.



На пресс-конференции по итогам своего выступления в Европарламенте Дональд Туск заверил, что приложит максимум усилий, чтобы переговоры ЕС с Украиной об ассоциации увенчались успехом.