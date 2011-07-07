У ПР и БЮТ рейтинг ниже 25% на двоих

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Согласно данным июньского опроса Киевского международного института социологии (КМИС), за Партию регионов готовы отдать свои голоса 13,5% избирателей, за БЮТ — 10,9% (от всех опрошенных), сообщает ZN.UA. Год назад, в июне 2010 года, рейтинг Партии регионов был 38%, БЮТ — 11,2%.



В то же время существенно возросла поддержка «Фронту змін» Арсения Яценюка — с 3,7% до 7,7%, Коммунистической партии Украины — с 2,5% до 4,0%, партии УДАР Виталия Кличко — с 1,6% до 3,1%.



Рейтинг «Сильной Украины» Сергея Тигипко упал с 7,1% до 4,3%.



В пределах статистической погрешности находятся изменения рейтигов «Громадянської позиції» — рост с 1% до 1,2%, ВО «Свобода» — снижение с 2,7% до 2,5% и Блока Литвина — снижение с 1,2% до 1,0%.



Остальные партии набирают меньше одного процента, за них готовы голосовать 3,9% избирателей.

Проголосовали бы против всех 17,1%, не собираются принимать участие — 14,8%, затруднились ответить — 15,8%.

Опрос был проведен методом интервью 10-20 июня 2011 года; опрошены 2040 респондентов, проживающих во всех областях Украины и Крыму (включая город Киев) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 2,3% для показателей близких к 50%, 2,0% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%, 1,0% - для показателей близких к 5%