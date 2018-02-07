Открыто уголовное дело из-за препятствования нардепом Пономаревым работе журналистов в Раде

Прокуратурой города Киева начато уголовное производство относительно препятствования народным депутатом Украины Александром Пономаревым профессиональной деятельности журналистов.

Отмечается, что сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Проведение досудебного расследования поручено следователям Службы безопасности Украины, прокуратура города Киева будет осуществлять надзор в форме процессуального руководства.

Напомним, 7 февраля нардеп Пономарев в кулуарах Верховной Рады выхватил из рук и забрал мобильный телефон у парламентского корреспондента Ивана Марусенко, в то время как журналист снимал на камеру телефона комментарий нардепа.

Комментарий был связан с вчерашним заявлением нардепа Сергея Соболева о схеме закупки машинного масла для войск, которое привело к поломке техники.

После этого разговора с Соболевым, Пономарев начал эмоционально обзывать журналистов "журналюгами" и стал обвинять журналистов, что они якобы подглядывают за частной беседой и в какой-то момент выхватил мобильный телефон из рук парламентского корреспондента "Цензор.НЕТ", на камеру которого он вел запись комментария нардепа, и положил себе в карман, заявив, что отдаст его, "когда выйдем на улицу и там поговорим". Также Пономарев выхватил еще один мобильный телефон у другого журналиста и также положил его себе в карман.

Игнорируя просьбы и требования журналистов вернуть телефоны, Пономарев забрал одежду в гардеробе и направился к выходу.

"Я не сяду, не переживайте. Вы сядете. Будете отвечать. Я не знаю, где ваш телефон", — заявил журналистам Пономарев, пытаясь выхватить и третий мобильный телефон из рук журналиста.

В итоге, после споров с журналистами, Пономарев вынул из кармана оба телефона и вернул их журналистам.

Ранее сообщалось, что рассказавшие о тайном отпуске Порошенко на Мальдивах журналисты подверглись давлению.