Чат в «Главреде» с Вадимом Колесниченко

Завтра, 8 июля, в 14.00, на сайте «Главред» состоится чат с народным депутатом Украины, заместителем председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде, главой подкомитета по вопросам увольнения судей и реагирования на нарушения законодательства в сфере правосудия Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия Вадимом Колесниченко.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем «Главреда» и задать ему вопросы, интересующие вас, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.