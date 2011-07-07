Сегодня Президент инспектирует столицу

Сегодня Президент Украины Виктор Янукович осуществит рабочую поездку по Киеву, сообщает пресс-служба главы государства.

Цель поездки - ознакомление с состоянием реализации государственной политики в сфере обеспечения жильем малозащищенных слоев населения и предоставления государственной поддержки в строительстве и приобретении доступного жилья. В ходе поездки Янукович вручит ключи от квартиры инвалидам Великой Отечественной войны и участникам программы строительства доступного жилья при государственной поддержке (ул. Вильямса, 3-а).

Президент Украины также ознакомится с состоянием развития первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины в Киеве и примет участие в церемонии открытия амбулатории общей практики семейной медицины (ул. Ломоносова, 52-а).

Кроме того, глава государства ознакомится с ходом работы по благоустройству Русановского бульвара и Русановской набережной.