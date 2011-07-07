В Грузию назначен новый наблюдатель от ЕС

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон приветствовала решение Комитета по политическим вопросам и вопросам безопасности назначить Анджея Тышкевича главой Миссии наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС), сообщает ИТАР-ТАСС.

В заявлении Эштон отметила, что она очень рада, что государства-члены ЕС согласились с ее предложением назначить Тышкевича, который имеет "все навыки, необходимые для проведения крупномасштабной гражданской миссии мониторинга в сложных политических условиях. Его опыт представляет адекватную основу для руководства МНЕС в выполнении мандата Миссии ".

Эштон выразила уверенность, что под руководством Тышкевича "миссия добьется еще больших успехов в интересах безопасности и стабильности в Грузии и во всем регионе, укрепляя доверие между сторонами конфликта 2008 года и содействуя поиску мирного и долгосрочного решения".

Анджей Тышкевич сменит Хансйорга Хабера из Германии, который назначен главой Отдела планирования и выполнения гражданских миссий Внешнеполитической службы ЕС.