Минский процесс по Донбассу испорчен по двум причинам — европейский эксперт

Минский процесс для урегулирования ситуации на Донбассе сам по себе испорчен по двум причинам — во-первых, из-за включения условий, которые не могут быть выполнены, и тех, которые не будут выполнены Россией, во-вторых, из-за четкого следования Европейским союзом минской формуле.

Евросоюз всегда поддерживает нерушимость границ Украины и мирное решение конфликта, которому мешает РФ, рассказал старший научный сотрудник и руководитель отделов внешней политики ЕС и учреждений в брюссельском Центре исследования европолитики, доктор права нидерландского Лейденского университета Стивен Блокманс в интервью Апострофу.

"Минский процесс сам по себе испорчен по двум причинам. Во-первых, из-за включения условий, которые не могут быть выполнены, и тех, которые не будут выполнены Россией. Из-за этого он зашел в очевидный тупик, из которого, как я предполагаю, нельзя выйти. Во-вторых, из-за четкого следования ЕС минской формуле, которое до сих пор есть", — отметил он.

По словам эксперта, "любое юридическое закрепление позиций в этом плане будет мешать поиску согласованного урегулирования". "Но кажется, что все стороны просто говорят на разных языках, что, конечно, в дальнейшем будет уменьшать вероятность того, что "Минск" может быть успешным в долгосрочной перспективе", — добавил собеседник.

Ранее журналист и телеведущий Евгений Киселев говорил на чате в "Главреде", что Минские соглашения являются ловушкой, в которую в свое время российский президент Владимир Путин заманил Украину.