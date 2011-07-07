Лавринович: Уполномоченные Кабмина незаконны

{1-}

Министр юстиции Украины Лавринович считает незаконной деятельность уполномоченных Кабмина, сообщает РБК-Украина.

"Эти люди не занимают постов в системе власти, потому что их должностей в стране не существует", - подчеркнул глава Минюста.

Институт правительственных уполномоченных был введен в начале года, после проведения административной реформы. С тех пор были назначены четверо уполномоченных: по вопросам дерегуляции хозяйственной деятельности - Михаил Бродский; по вопросам сотрудничества с Россией, странами СНГ и ЕврАзЭС - Валерий Мунтиян; по вопросам сотрудничества с международными финансовыми организациями - Анатолий Максюта; в делах Европейского суда по правам человека - Валерия Лутковская.

По имеющейся информации, также готовится создание должности правительственного уполномоченного по вопросам евроинтеграции, на этот пост может быть назначен нынешний заместитель министра экономики Валерий Пятницкий.

Минюст уже обращал внимание правительства на тот факт, что деятельность уполномоченных не регулируется какими-либо законодательными актами. 15 июня Кабмин принял недостающее постановление "О некоторых вопросах правительственных уполномоченных", однако в Министерстве отказались его регистрировать несоответствующее действующему законодательству.

Лавринович утверждает, что вышеперечисленные чиновники не имеют права осуществлять деятельность в своих нынешних должностях. "У них нет абсолютно никаких полномочий, финансирование их деятельности не допускается",- считает министр.

Единственным уполномоченным, в отношении которого у Минюста нет возражений, является Лутковская, назначенная на пост по представлению Лавриновича. Положение о ее деятельности министерство согласовало еще в марте.