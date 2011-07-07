Дело Тимошенко: журналисты за забором

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Журналистов не пускают в зал Печерского райсуда Киева, где должно продолжиться заседание по делу экс-премьера Юлии Тимошенко.

Охрана Печерского суда не пускает журналистов даже во двор суда.

В частности журналистку "Украинской правды", которая пришла к зданию суда в 9 утра, уже не пропустили.

Однако, части журналистов, которые пришли раньше, все же удалось попасть в суд.

В здание также пропускают народных депутатов и некоторых их помощников. Начальник охраны общественного порядка сообщил, что прессу не пропускают, поскольку в зале нет мест и никак не ответил на замечание, что в этом же суде в 10 часов начинается заседание по делу Алексея Пукача и журналисты могут направляться туда.

По состоянию на 9:30 около десятка журналистов и телекамер оставались за забором, ограждающим вход в Печерский райсуд Киева.