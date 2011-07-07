Дело Тимошенко: Ситуация становится все более закрытой для общества

Печерский районный суд продолжает рассмотрение по существу уголовного дела, возбужденного против лидера партии «Батьківщина», экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по обвинению в превышении служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

На прошлом заседании, 6 июля, судья Родион Киреев объявил решение об удалении Юлии Тимошенко на одно судебное заседание из зала за нарушение правил поведения в суде.

Судья Родион Киреев также запретил прямую телевизионную трансляцию судебного разбирательства на этапе допроса свидетелей.

Сегодня работники правоохранительных органов применяют еще больше ограничений к представителям средств массовой информации, из-за чего не все журналисты получили возможность попасть в здание суда, что ограничивает публичность рассмотрения судебного дела Юлии Тимошенко.

«То, что сегодня уже средства массовой информации почти не допускаются в зал, и только после того, как они проходят сквозь шеренгу спецназа милиции, это говорит о том, что ситуация в суде шаг за шагом становится все более и более закрытой для общества», – сказала Юлия Тимошенко перед началом судебного заседания.

В зал суда удалось пройти только нескольким журналистам. На подступах к зданию Печерского суда собрались несколько тысяч сторонников Юлии Тимошенко с флагами партии «Батьківщина» и транспарантами в ее поддержку, сообщает официальный сайт Тимошенко.