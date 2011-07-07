Тимошенко vs Киреев: Очередной обмен любезностями

{1-}

Судья Печерского райсуда Киева Родион Киреев сделал экс-премьер-министру Юлии Тимошенко предупреждение за неуважение к суду, поскольку она опять не встает, когда к ней обращается судья или когда она обращается к судье.

Киреев сказал: «Подсудимая, я предупреждаю Вас о недопустимости нарушения Уголовно-процессуального кодекса. Нужно обращаться к судье стоя».

В ответ Юлия Тимошенко заявила, что обращается к судье сидя из-за того, что это ее протест «против судилища».

При этом она отметила, что она готова выполнять все свои обязанности в суде.

В частности, в ходе сегодняшнего заседания экс-премьер в очередной раз заявила отвод судье Печерского районного суда Киева Родиону Кирееву.

«Я хочу заявить отвод судье Кирееву, поскольку есть сомнение в объективности судьи. Я считаю, что господин Киреев в этом процессе субъективен, предвзят и зависим», – сказала Тимошенко.

Она добавила, что Киреев только два года работает судьей, поэтому она сомневается, что он имеет достаточный профессиональный уровень и опыт, чтобы рассматривать ее дело.

Сейчас суд отправился в совещательную комнату, чтобы принять решение по ходатайству экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко об отводе судьи Печерского райсуда Киева Родиона Киреева.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам судьи Киреева, решение по ходатайству будет объявлено в 11.20.

фото: tymoshenko.ua