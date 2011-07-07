ВР уволила главу Счетной палаты

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Верховная Рада уволила Валентина Симоненко с должности председателя Счетной палаты Украины, сообщает ZN.UA. За соответствующее постановление cегодня, 7 июля, проголосовали 272 народных депутата.

Постановление об отставке Симоненко внес на рассмотрение парламента Владимир Литвин.

Напомним, семилетний срок пребывания Валентина Симоненко в должности главы Счетной палаты закончился еще 11 декабря 2010 года. Он был во второй раз был назначен на эту должность постановлением Верховной Рады Украины от 11 декабря 2003 года.

Согласно закону о регламенте Рады, кандидатуру на должность главы Счетной палаты вносит председатель парламента.

фото: ac-rada.gov.ua