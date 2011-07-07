Партия Тигипко массово поддерживает его же пенсионную реформу

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Перед зданием парламента рассположились люди, поддеживающие пенсионну реформу, в руках они держат флаги Украины и партии «Сильная Украина». Со стороны Мариинского дворца на площади перед Верховной Радой установлена сцена, на которой написано «Альтернативы пенсионной реформе нет». Собравшиеся слушают выступающих со сцены из-за забора.

Отвечая на вопрос корреспондента ЛІГАБізнесІнформ «За что стоите?» один из участников 30-40 лет сказал: « За пенсионную реформу. Мы за молодежь, это наше будущее».

Напомним, сегодня на вечернем пленарном заседании в 16:00 Верховная Рада рассмотрит во втором чтении пенсионную реформу.

Альтернативная акция протеста, организованная партией «Батькивщина», должна пройти сегодня под стенами Печерского суда. В « Батькивщине» убеждены, что пенсионная «шоковая терапия Януковича» напрямую связана с уголовным преследованием лидеров оппозиции - репрессии нужны якобы для того, чтобы оппозиция не смогла говорить людям правду о разрушительных последствиях реформ Януковича.