В УПК введут домашние аресты, допросы по Skype, браслеты для слежки

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На сайте Минюста Украины обнародован проект нового Уголовно-процессуального кодекса для общественного обсуждения. Документ предусматривает ряд нововведений, в частности предлагается ввести домашние аресты сроком до двух месяцев и электронные браслеты для слежения за подозреваемыми. Кроме того, предусмотрены соглашения обвиняемого с потерпевшим и вообще отменяется такое понятие как возбуждение уголовного дела.

По мнению руководителя рабочей группы, советника президента Андрея Портнова, создавшей этот проект, самое главное достижение - то, что адвокат в суде будет иметь одинаковые права с прокурором. Теперь каждая сторона должна доказывать суду, что является доказательством (вины или невиновности), а что – нет.

Кроме того, документом предлагается ввести домашние аресты сроком до двух месяцев и электронные браслеты для слежения за подозреваемыми.

По словам Портнова, предусмотрена полная отмена доследования уголовных дел. Ведь пока у нас 99,8% всех судебных решений - это либо обвинительные приговоры, либо доследование. И только 0,2% - оправдательные приговоры. Теперь же если следователь в процессе досудебного следствия не собрал доказательств вины, то дело не отправят на доследование, а судья будет обязан оправдать подсудимого. В связи с этим, рассказал Портнов, мы ждем до 30% оправдательных приговоров, как в Европе.

В то же время вводится такое понятие, как соглашение. Оно может быть с потерпевшим или о признании вины. Каждое из них утверждается судом. Соглашение обвиняемого с потерпевшим (кроме общественно опасных преступлений, скажем, убийства) - если последний считает, что перед ним выполнены все обязательства, возмещен убыток. Тогда он забирает свое заявление, следствие прекращается. Соглашение о признании вины может быть двух видов.

Первый вид (при совершении нетяжких преступлений) - соглашение обвиняемого со следствием, когда обвиняемый добровольно признает вину, готов, к примеру, возместить ущерб вместе со штрафом, тогда его освобождают от серьезного наказания и накладывают на него упомянутый штраф. Второй вид - если обвиняемый согласен сотрудничать со следствием для раскрытия тяжкого преступления. Тогда, с разрешения суда, ему обещают меньший срок.

Отменяется также такое понятие как возбуждение уголовного дела (следователь обязан лишь внести сведения о преступлении в Единый реестр досудебных расследований и начать это расследование). Это резко уменьшит бюрократию в работе правоохранителей.

Есть еще ряд новых моментов, на которые, по мнению Портнова, следует обратить внимание. Среди них - то, что, по новому УПК, основная мера пресечения в экономических преступлениях - залог (арест - только если залог не оплачен). И вообще, арест будет возможен лишь тогда, когда статья УК предусматривает за преступление не менее 5 лет для ранее несудимого.

«Сейчас мы ждем заключения относительно нового УПК от Совета Европы, как только получим - будем вносить законопроект в парламент на утверждение», - сказал Портнов.

В то же время Татьяна Монтян заявила, в том, что невозможно вернуть дело на доследование, она видит и отрицательный момент: дела против «мажоров» и других «нужных» людей следователи сознательно будут вести так неквалифицированно, чтобы оно развалилось в суде и суд оправдал подсудимого за недоказанностью вины.

По ее мнению, УПК вряд ли примут в таком виде, потому что он существенно урезает права и возможности прокуратуры и, наоборот, усиливает влияние судьи и адвоката. «Это значит перераспределение крупных денежных потоков от правоохранителей, прежде всего прокуратуры, к судьям (в виде взяток за прекращение, переквалификацию дела и т. д. — Авт.), и наверняка прокурорские с этим не согласятся и через свое лобби в Раде будут пытаться внести выгодные им изменения», — сказала Монтян.

По материалам «Сегодня», ТСН