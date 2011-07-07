В харьковской «Батькивщине» автоматчики в масках

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Арсен Аваков заявляет, что в офисе харьковской «Батькивщины» проводят обыск неизвестные в масках. Об этом он написал в своем Facebook.

«В нашем офисе автоматчики – маски – тотальный обыск в приемных депутатов и всех помещениях здания по притянутым делам против каких-то абсолютно неизвестных здесь никому фирм…

Тешатся,мерзавцы. Особо впечатляют по три автоматчика на каждой лестничной площадке».

Напомним, Аваков является депутатом Харьковского областного совета V и VI созывов, руководителем Харьковской областной организации политической партии «ВО «Батькивщина».

До февраля 2010 года он занимал должность главы Харьковской облгосадминистрации.