Татьяна Мокриди распрощалась с «Нашей Украиной»

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Татьяна Мокриди вышла из партии «Наша Украина». Об этом она сообщила на собственной странице Facebook.

«Сегодня написала заявление о выходе из партии «Наша Украина». Партийный билет №82 от 22 марта 2005 года. Причина такого решения: низкий профессиональный уровень политического менеджмента и постоянные интриги», - отметила Мокриди.

Она долгое время была руководителем информационного департамента «Нашей Украины».

По ее словам, она даже входила в избирательный список в Верховную Раду на предыдущих выборах, но не прошла.

Как известно, Мокриди является женой Романа Безсмертного.