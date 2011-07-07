Депутаты утвердили план на следующую сессию

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Парламент утвердил календарный план проведения 9-й сессии 6-го созыва, сообщает LB.ua.

Соответствующее постановление поддержали 278 народных депутатов.

Согласно постановлению 9-я сессия Верховной Рады 6-го созыва начнется 6 сентября 2011 года, а завершится 13 января 2012 года.

Первое заседание 9-й сессии будет посвящено 20-й годовщине Независимости Украины. На это торжественное заседание будут приглашены народные депутаты 1-го созыва.

Согласно календарному плану во время сессии пройдет 9 пленарных недель, 6 недель народные депутаты будут работать в комитетах и фракциях, а 4 недели работать с избирателями.

Согласно Конституции, очередные сессии Верховной Рады открываются в каждый первый вторник февраля и сентября.

Закрытие 8-й сесси запланировано на завтра, 8 июля.