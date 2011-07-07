Чепак будет блюсти права журналистов. Притула и Шевченко отказались

{1-}

На днях, Президент Украины Виктор Янукович создал Межведомственную рабочую группу по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защиту прав журналистов. Рабочая группа создана с целью обеспечения конституционных прав граждан на свободу слова и обеспечение защиты прав журналистов. Межведомственная рабочая группа должна оперативно рассматривать факты нарушения законодательства о свободе слова и защиту прав журналистов и подавать соответствующие предложения главе государства, передает пресс-служба Главы государства.

В состав межведомственной рабочей группы вошли представители Администрации Президента, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Управления государственной охраны, общественности: Института массовой информации, Международной организации «Репортеры без границ», издания «Телекритика», председатель Госкомитета по вопросам телевидения и радиовещания Александр Курдинович и руководитель Главного управления обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента Украины Денис Иванеско.

В составе рабочей группы - автор открытого письма на имя Президента, председатель Национального союза журналистов Украины Игорь Лубченко.

Алена Притула, главный редактор интернет-издания «Украинская правда», которая вручила Президенту Украины письмо на День журналиста, передала свое место в рабочей группе Института массовой информации, готовивший документ.

Председателя комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Андрея Шевченко рекомендовал также в состав рабочей группы народного депутата Елену Бондаренко.

На первом заседании межведомственная рабочая группа будет рассматривать информацию, приведенную в двух письмах на имя Президента Украины: от председателя Национального союза журналистов Украины Игоря Лубченко и от главного редактора «Украинской правды» Алены Притулы.

Дарья Чепак, пресс-секретарь Президента Украины, руководитель Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защиту прав журналистов призвала всех журналистов и представителей общественности принять участие работе этой рабочей группы.

«Эта рабочая группа будет работать в открытом режиме. Ее работа станет еще одним шагом в программе мероприятий «Открытый разговор», цель которой - честно и открыто обсудить все проблемы деятельности журналистов в Украине», - подчеркнула пресс-секретарь.