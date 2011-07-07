Главный штаб ПР в Киеве возглавил экс-нунсовец

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В среду, 7 июля принято решение о развертывании в Киеве предвыборных штабов ПР, сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники.

Главный штатаб Партии регионов в Киеве возглавил Валерий Борисов. Это решение принято вопреки протестам многих регионалов.

Напомним, Борисов был в свое время заместителем мэра Александра Омельченко, а в парламент избрался по списку НУНС, но после выборов президента перешел в Партию регионов

Перед штабами партии ставится задача набрать 50% в каждом районе. До сих пор рейтинг поддержки ПР в Киеве не превышал 5%.