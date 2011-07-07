Верховная Рада усовершенствовала все нормы Налогового кодекса

7 июля 2011, 13:02

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Верховная Рада 7 июля приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Так, законодательным актом регулируются проблемные вопросы, возникшие при применении положений Налогового кодекса, сообщила пресс-служба ВР

В частности, определено, что порядок выдачи налогового поручительства определяется центральным органом государственной налоговой службы по согласованию с Национальным банком Украины, а порядок ее регистрации - центральным органом государственной налоговой службы.

По закону, налоговым периодом может быть: календарный год; календарное полугодие; календарный квартал; календарный месяц; календарный день.

Порядок контроля таможенными органами за уплатой налога на добавленную стоимость, акцизного налога и экологического налога устанавливается общим решением центрального органа государственной налоговой службы и специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти в области таможенного дела.

Налоговый кодекс дополнен положением, которое предусматривает, что с налогоплательщиками, которые подают отчетность в электронной форме, переписка с органами государственной налоговой службы может осуществляться средствами связи в электронной форме с соблюдением требований закона «Об электронном документообороте и электронной цифровой подписи». По запросу налогоплательщика, получившего документ в электронной форме, орган государственной налоговой службы предоставляет такому налогоплательщику соответствующий документ в бумажной форме в течение трех рабочих дней со дня поступления соответствующего требования (в письменной или электронной форме) налогоплательщика.

Наличие оригинала подписи уполномоченного лица на документе в бумажной форме или наличие электронной цифровой подписи налогоплательщика,  является достаточным подтверждением подлинности документа налоговой отчетности.

Контролирующий орган проводит периодическое обобщение налоговых консультаций, касающихся значительного количества налогоплательщиков или значительной суммы налоговых обязательств, и утверждает приказом обобщающие налоговые консультации, которые подлежат обнародованию.

Законом установлено, что должностные лица государственной налоговой службы вправе приступить к проведению документальной выездной проверки, фактической проверки при наличии оснований для их проведения, которые определяются этим Кодексом, и при предъявлении или направлении в случаях, определенных Кодексом, следующих документов:

- направления на проведение такой проверки, в котором указываются дата выдачи, наименование органа государственной налоговой службы, реквизиты приказа о проведении соответствующей проверки, наименование и реквизиты субъекта (объекта), проверка которого проводится (фамилия, имя, отчество физического лица налогоплательщика, который проверяется), цель, вид (плановая или внеплановая), основания, дата начала и продолжительность проверки, должность и фамилия должностного (служебного) лица, которое будет проводить проверку. Направление на проверку в таком случае действительно при наличии подписи руководителя органа государственной налоговой службы или его заместителя, который скреплен печатью органа государственной налоговой службы;

 

- копии приказа о проведении проверки;

 

- служебного удостоверения лиц, указанных в направлении на проведение проверки.

Не предъявление или не направление в случаях, определенных этим Кодексом, налогоплательщику (его должностным (служебным) лицам или лицам, которые фактически проводят расчетные операции) этих документов или предъявление указанных документов, оформленных с нарушением требований, установленных этим пунктом, является поводом для недопущения должностных (служебных) лиц органа государственной налоговой службы к проведению документальной выездной или фактической проверки.

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