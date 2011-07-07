Компания Коломойского приобрела 70% датской авиакомпании

Компания Mansvell Enterprises, подконтрольная совладельцу группы «Приват» Игорю Коломойскому, приобрела 70% датской авиакомпании Cimber Sterling за 165 млн датских крон ($31,9 млн), сообщает LB.ua.

«Кроме значительного укрепления капитальной базы Cimber Sterling, в планы Mansvell входит создание ведущей скандинавской региональной авиакомпании», - говорится в заявлении Cimber Sterling.

Отметим, что Mansvell уже владеет шведской региональной авиакомпанией Avia Express Sweden AB (Skyways), которая, в свою очередь, недавно поглотила City Airline.

В Украине Игорю Коломойскому принадлежат авиакомпании «Аэросвит», «Днипроавиа» и «Донбассаэро».