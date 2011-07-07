«Автоматчики-маски» атаковали харьковский офис БЮТ

В г. Харькове в офисе партии «Батьківщины» проводят обыск неизвестные в масках, заявил Арсен Аваков.

«В нашем офисе автоматчики-маски», - написал он у себя в «Facebook», передает «Украинская правда».

«Тотальный досмотр в приемных депутатов и всех помещений здания по привлеченным делами против каких-то абсолютно неизвестных здесь никому фирм», - сообщил Аваков.

«Радуются, мерзавцы. Особенно впечатляют по три автоматчика на каждой лестничной площадке», - заявил он.

Аваков является депутатом Харьковского областного совета V и VI созывов, руководителем Харьковской областной организации политической партии «ВО «Батьківщина».