У президента Грузии шпиономания?

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В Грузии по подозрению в шпионаже задержаны несколько фотокорреспондентов, в частности сотрудники мировых агентств и личный фотограф президента Саакашвили, передает УНИАН.

Согласно неофициальным данным, по подозрению в шпионаже задержаны личный фотограф главы государства Ираклий Геденидзе, его жена Натия Геденидзе, фотограф министерства иностранных дел Георгий Абдаладзе, фоторепортер Европейского фотоагентства Зураб Курцикидзе и фотокорреспондент Associated Press Шах Айвазов. Многие из них хорошо известен в журналистских кругах Грузии, поскольку работают по 10, а некоторые и по 20 лет.

Министерство внутренних дел обещает, что обнародует конкретную информацию и объяснит причины задержания чуть позже на специальном брифинге.

Масштабная операция явно готовилась заранее. Близкие задержанных рассказали, что сотрудники департамента контрразведки вошли в квартиры поздно ночью, забрали мобильные телефоны и изъяли все электронные устройства, в частности - компьютеры. Если информация о подозрениях в шпионаже подтвердится, это будет первым случаем ареста грузинских журналистов по такому обвинению за всю историю независимости страны.