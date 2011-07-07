Конгресс США одобрил законопроект по Белоруссии

{1-}

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект в поддержку усилий, направленных на демократические изменения и укрепление прав человека в Белоруссии.

В документе содержится призыв к Минску освободить всех политзаключенных. В законопроекте также говорится о нарушениях на президентских выборах в Белоруссии в декабре прошлого года, сообщает радио «Свобода».

Ранее президент США Барак Обама одобрил новые санкции против белорусских чиновников в связи с разгонами акций оппозиционных и гражданских активистов и массовыми арестами в Белоруссии. В минувшую среду в стране вновь были задержаны сотни участников мирных выступлений против политики президента Александра Лукашенко.