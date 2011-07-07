235 депутатских карточек на пенсионную реформу

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Сегодня фракции парламентского большинства собираются принять во втором чтении закон о пенсионной реформе, предполагающей повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет и другие непопулярные меры. Депутаты обещают не уходить из сессионного зала до тех пор, пока не примут закон. Коммунисты и оппозиция реформу не поддерживают, а БЮТ-«Батькивщина» планирует вывести своих сторонников под стены Верховной Рады, сообщает Радіо Свобода.

Ко второму чтению депутаты предложили порядка 1100 поправок. «Не исключаем, что рассмотрение закона мы завершим в двенадцать ночи или в час... Мы можем встретить в сессионном зале рассвет», – заметил депутат-регионал Михаил Чечетов.

В первом чтении закон поддержали все фракции парламентского большинства, кроме коммунистов, которые и в дальнейшем не будут голосовать за правительственный проект пенсионной реформы.

«Принятие такого закона – это пенсионный геноцид, – утверждает депутат-коммунист Александр Голуб. – Другой оценки у нас нет».

Также не будет поддерживать пенсионную реформу оппозиционные фракции НУНС и БЮТ-«Батькивщина».

Однако оппозиционный вице-спикер Николай Томенко уверен, что «сегодня в парламенте есть где-то 235 народных депутатов или, точнее, их карточек, которые в любых обстоятельствах проголосуют за любое решение, поступившее от Президента или правительства. Даже если это решение потом будет десять раз меняться», – отметил Николай Томенко.