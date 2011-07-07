У белорусских арестантов появился "Ангел-Хранитель"

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Общественная кампания "Ангел-Хранитель" призывает белорусов помогать задержанным и арестованным в ходе "молчаливых протестов", сообщает Интерфакс.

Кампания предлагает "стать "ангелом-хранителем" кого-то из заключенных", выбрав его из списка, размещенного на сайте кампании, и "помогать ему по мере возможностей". Инициаторы движения "ангелов-хранителей" подчеркивают, что акция носит не политический, а гуманитарный характер.

Общественная кампания "Ангел-Хранитель" была организована после разгона акции протеста в Минске 19 декабря 2010 года, когда около 700 человек одновременно оказались в тюрьме. Тогда в оказании помощи заключенным приняли участие несколько тысяч белорусов.

фото: svaboda.org