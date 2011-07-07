Дело Тимошенко: суд продолжается

Продолжается шестое заседание Печерского райсуда по делу экс-премьера Украины, лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко., передают УНН. Судья Родион Киреев вновь попросил подсудимую обращаться к нему стоя, как того требует Уголовно-процессуальный кодекс Украины, на что она ответила категорическим отказом. Дальнейший ход заседания отличился многократными замечаниями судьи подсудимой и ее сторонникам.

Р. Киреев повторно попросил ее обращаться к суду стоя, на что подсудимая ответила категорическим отказом.

Р. Киреев считает, что приводя доводы о его отводе, экс-премьер злоупотребляет своим правом. В частности, судья отметил, что Ю. Тимошенко приводит не доводы об отводе, а пересказывает материалы уголовного дела.

Затем судья снова вынес предупреждение лидеру "Батькивщини" в связи с ее недопустимым поведением в зале заседаний суда.

"Суд предупреждает о недопустимости оскорблений по отношению председательствующего по делу", - добавил он.

Впоследствии Р. Киреев предупредил народного депутата "Родины" Александра Стешенко об удалении из зала суда. Нардеп нарушил порядок во время судебного заседания. В частности, он попросил судью говорить громче, когда тот зачитывал заявление о своем отводе. На это судья предупредил А. Стешенко, что в следующий раз тот может быть удален из зала заседаний суда.

Сейчас судья ушел в совещательную комнату до 15.15 по ходатайству о его отводе.