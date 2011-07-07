Диденко приготовил «коридор» для бегства в Испанию

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На днях, из-под стражи были освобождены бывший председатель Гостаможслужбы Анатолий Макаренко и начальник отдела Киевской региональной таможни Тарас Шепитько, которые проходят по делу о незаконной растаможке газа во времена правительства Юлии Тимошенко.

Источник в Генпрокуратуре сообщил, что Макаренко и Шепитько уже продолжительное время сотрудничают со следствием, дают подробные показания, в том числе и касающиеся Тимошенко. В прокуратуре также нет данных, что они собираются куда-то уехать.

Потому ГПУ и не стала подавать апелляцию на решение суда об освобождении их из-под стражи. А суд основывался на просьбах адвокатов, состоянии здоровья подследственных, а также на том, что за Макаренко просила группа российских адмиралов как за бывшего командира подлодки. Или как выразился один из депутатов-бютовцев «они слишком мелкие фигуры, чтоб на них тратить время», сообщает «Сегодня».

Что касается Игоря Диденко, экс-замглавы «Нафтогаза Украины», то ГПУ известно о его недвижимости в Испании, где живут его дети. Кроме того, источник в Генпрокуратуре сообщил, что у Диденко есть реальный «коридор» для бегства в Испанию. А там, по примеру Данилишина, он может попросить убежище, мотивируя «политической подоплекой» дела. Потому его оставили под стражей.